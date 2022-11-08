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عضو «أمناء الحوار الوطني»: التأييد العربي لحل أزمة روسيا وأوكرانيا يؤكد الثقة في مصر

كتب:

عمرو صالح
01:12 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

الكاتب الصحفي جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي طرحها خلال مؤتمر التغيرات المناخية، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، جاءت من منطلق استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز السلام العالمي.

عملية السلام

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن» أن القيادة السياسية تتبنى عملية تعزيز السلام الدولي، وتحقيق الأمن الإنساني لكافة سكان الأرض،مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بأولى فعاليات قمة المناخ خير دليل على ذلك.

وأثنى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على التأييد العربي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلًا: «مبادرة الرئيس السيسي لحل الأزمة، حازت على إشادة عربية منذ لحظة إطلاقها مما يؤكد أن مصر تحظى بثقة عربية كبيرة بين دول المنطقة، وأن الدولة المصرية دينامو السلام الدولي والإقليمي».

قمة المناخ

وحول تنظيم مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ، أكدعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تنظيم قمة المناخ وخروجها بهذا الشكل، خير دليل على عودة مصر لقيادة العالم من جديد، وشهادة بثقة الحكومة المصرية في تقديم رؤى مختلفة من شأنها تعزيز المناخ العالمي، والحد من أضراره.

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