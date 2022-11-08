«المنشآت السياحية»: قمة المناخ ترفع نسب الإشغال في شرم الشيخ لأكثر من 95%

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ بداية الشهر الجارى جيدة، مشيرًا إلى أن غالبية المدن السياحية المصرية تعيش حالة رواج سياحي.

زيادة نسب الإقبال على المطاعم السياحية

وأضاف أن بعض فنادق القاهرة الكبرى سجلت خلال الاسبوع الأول من الشهر الجارى نسب إشغال تخطت الـ90%، لافتًا إلى أن ارتفاع الحركة السياحة الوافدة أثرت بشكل إيجابي على نسب الإقبال على المطاعم والمنشآت السياحية.

وكشف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن نسب إشغال مطاعم القاهرة الكبرى تجاوزت الـ 70%، فيما قاربت نسب إشغال المنشآت السياحية بمدينة الغردقة على الـ90%، موضحًا أن مؤتمر المناخ رفع نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية بشرم الشيخ لأكثر من 95%.

مرتادو المنشآت السياحية من العرب والأجانب

وأكد «فتحي» أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج، تتناسب طرديًا مع نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطاعم السياحية، إذ أن غالبية مرتادي تلك المنشآت من السياح الأجانب والعرب، مشيرًا إلى أن أعداد المصريين الذين يتناولون الغذاء بالمطاعم السياحية أقل كثيرًا من السياح العرب والأجانب.

وأوضح أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، وهو ما سيرفع نسب الإشغال بالمطاعم السياحية، لافتًا إلى أنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية لقدوم السياح إلى مصر خلال الشهور الـ3 المقبلة، فإن إشغالات المطاعم والمنشآت السياحية ستنتعش خلال فصل الشتاء الجاري.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أجرت استبيانا لجميع أعضائها حول مدى الرغبة في عودة مواعيد العمل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وجاءت نتيجة الإستبيان لتؤكد أن أكثر من 90% من أعضاء الغرفة لديهم الرغبة لعودة مواعيد العمل لما كانت عليه قبل كورونا، وإلغاء العمل طبقًا للتوقيت الشتوي والصيفي المطبقة حاليًا.