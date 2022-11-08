سعر طن الأرز الشعير اليوم بكفر الشيخ.. «رفيع الحبة» بـ9400 جنيه

استقر سعر طن الأرز الشعير، اليوم الثلاثاء، عند سعر 9800 جنيه، وذلك للأرز عريض الحبة، كما سجل سعر طن «رفيع الحبة» 9400 جنيه، وذلك بعد أن سجل سعر طن الأرز الشعير مع بداية موسم حصاد المحصول عند 11 ألفا و300 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن استقرار سعر الأرز الشعير خلال 48 ساعة الماضية أمر يصب في مصلحة المستهلك، ليستقر سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء عند 9800 جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 9400 جنيه.

كفر الشيخ الأولى في زراعة الأرز

وأشار «الرفاعي»، أن محصول الأرز الشعير يغطي نحو 90% من الناتج المحلي للاستهلاك، كما تحتل محافظة كفر الشيخ المرتبة الأولى بين محافظات مصر من حيث الإنتاجية لمحصول الأرز الشعير بنسبة 33%.