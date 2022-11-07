أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. 12 جنيها للكيلو في مطروح

طرحت عدة مديريات تموين بالمحافظات، اليوم الاثنين، كميات كبيرة من الأرز في الشوارع والميادين والأحياء المختلفة بأسعار مخفضة عن القطاع الخاص والمحلات التجارية ومختلف الأسواق العامة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والمحافظات لمواجهة جشع التجار وارتفاع أسعار الأرز.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وتسجل أسعار الأرز اليوم بالمحافظات اليوم 14 جنيها للكيلو المعبأ بانخفاض جنيها واحدا عن الأيام الماضية.

وطرحت مديرية التموين في مطروح الأرز السائب بسعر 12 جنيها للكيلو، بحسب ما أكده المهندس حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين بمطروح، لـ«الوطن».

ضخ 10 أطنان أرز في مطروح

وقال وكيل «تموين مطروح»، إنه جرى ضخ كميات كبيرة من الأزر اليوم في محافظة مطروح بأسعار أرخص من الأسواق، 14 جنيها للكيلو المعبأ، والسائب 12 جنيها للكيلو، وذلك من خلال سيارات متحركة تجوب الشوارع بمدينة مرسى مطروح والعزب والأحياء السكنية المختلفة، وذلك لتوفير الأرز بأسعار تنافسية عن الأسواق، كما سيتم ضخ كميات أخرى خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع تجار الجملة على مستوى محافظة مطروح، تحت رعايه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

توزيع الأرز في سوهاج

وفي ذات السياق، صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز قوافل لتوزيع كميات للأرز بأسعار مخفضة على مستوى 13 مركزا ومدينة بالمحافظة، وجار التنسيق مع وزارة التموين لاستقبال 1.2 طن أرز، ليباع الأرز السائب بسعر 12 جنيها للكيلو والمعبأ بـ15 جنيها.

ضخ 1.3 طن أرز في الإسماعيلية

كما أوضح اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، لـ«الوطن»، أنه جرى طرح اليوم 1.3 طن أرز، تحت إشراف مديرية التموين، بسعر 12 جنيها للكيلو للسائب والمعبأ بـ15 جنيها، وذلك من خلال ثلاث قوافل في الأحياء والمناطق السكنية المختلفة بالإسماعيلية.