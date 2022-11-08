«القومي للبحوث» يوضح خطوات نشر مفهوم منهج الزراعة الذكية مناخيا

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، إنه يجب العمل على مفهوم منهج الزراعة الذكية مناخيًا من أجل بيئة زراعية مستدامة.

كيفية نشر مفهوم منهج الزراعة الذكية مناخيا

وأضاف وفق تقرير صادر عن المركز القومى للبحوث، إنه يتم نشر مفهوم منهج الزراعة الذكية مناخيا من خلال مايلي:.

- العمل على نشر ثقافة ونهج الزراعة الذكية مناخيا في مصر وإجراء الممارسات الجيدة المرنة، والتكنولوجيا الحديثة وتحديث التكنولوجيات التقليدية المبسطة التي يمارسها صغار المزارعين من أجل تحديث المنظومة في مزارعهم من أجل التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتغيرات الطقس الحادة.

- العمل على الحد من الآثار السلبية المحتملة للتغيرات المناخية في المجال الزراعي واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة كالزراعة الدقيقة.

- استنباط أصناف نباتية مقاومة أو متحملة لدرجات الحرارة العالية ومقاومة للجفاف والملوحة.

- إدخال محاصيل جديدة مثل أصناف محسنة من محصول الكسافا للزراعات المصرية واستخراج النشا والدقيق منه وإضافته إلى دقيق القمح لزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من الدقيق ومحصول الكينوا و غيرها من المحاصيل.

- زراعة المناطق الصحراوية بمحاصيل ذات احتياجات مائية قليلة وتتحمل ظروف الجفاف والملوحة.

- مراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والعمل على تقليلها وتحديد البصمة الكربونية والبصمة المائية للمنتجات الزراعية من خلال تطبيق نهج الزراعة الذكية مناخيا.

زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته

- العمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودته من خلال الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية مناخيا.

- المحافظة على النظام البيئي والتنوع البيولوجي في الزراعات خاصة بالمناطق الحديثة ومناطق المشروعات الكبرى بالأراضي الجديدة والمزارع ذات الحيازات الصغيرة.

- وضع برامج تنموية تعمل من خلال التغيرات المناخية المتوقعة وتفادي آثارها السلبية والتكيف معها.

- ضرورة إنشاء قاعدة للبيانات وشبكة إقليمية للتغيرات المناخية لتشجيع البحوث والدراسات والتدريب في هذا المجال مع الاهتمام بالنظم المؤسسية للرصد والإنذار المبكر ما يساعد في رسم السياسات الزراعية المستقبلية المشتركة.

- زيادة الوعى بقضايا التغيرات المناخية والتكيف معها والحد من آثارها السلبية المتوقعة لدى المزارعين.

- التركيز على عوامل التغيرات المناخية «تغيرات المناخ و الطقس»، التي تؤثر بشكل أو بآخر على مصادر المياه والزراعة، ومراقبة هذه التغييرات ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بالتغيرات المناخية في مراحل التخطيط، بناءً على التوقعات والتنبؤات المناخية.