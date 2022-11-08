رئيس بلغاريا: تهديد التغيرات المناخية لن يواجهه إلا استجابة عالمية موحدة

وجه رومين جورجيف راديف رئيس بلغاريا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيم مصر الممتاز لقمة المناخ COP 27، مشيرًا إلى أن القمة تنعقد في أوقات مأساوية تشوبها بيئة أمنية متدهورة وزيادة التحديات الجيوسياسية بسبب الأزمة في أوكرانيا، وأزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة.

راديف: يجب الاستفادة من الوقت لدرء أسوأ آثار التغير المناخي

وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27: «لا يجب أن ندع كل هذه الأزمات تفت من عضدنا في مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما مع مراعاة الكوارث غير المسبوقة مؤخرا، فالمصادر العلمية الموثوقة تُظهر بوضوح أن التنمية المرنة مناخيا معرضة للخطر في إطار مستويات الاحتباس الحراري الحالية، حيث يجب الاستفادة من الوقت المتبقي لدرء أسوأ آثار التغير المناخي».

التغير المناخي تهديد عالمي لن يواجَه إلا استجابة عالمية

وتابع أن التغير المناخي تهديد عالمي ولن يواجَه إلا عبر استجابة عالمية موحدة، مشددًا على أن بلاده ملتزمة تماما بأهداف اتفاق باريس، وسوف نصل إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد أن الانبعاثات البلغارية من الغازات الدفيئة في عام 2020 انخفضت بنسبة 57%، حيث جرى تجاوز الهدف الوطني حول النصيب من الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الإجمالي بنحو 7%، مشددًا على ضرورة تنويع مصادر الطاقة.