«القوى العاملة» بأسيوط تنظم ملتقى توظيف يوفر 1000 فرصة عمل

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيفي تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة نحو 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص، وذلك بحضور اللواء عصام إبراهيم محافظ أسيوط.

فرص عمل للشباب الحاصلين على مختلف المؤهلات الدراسية

وأكد على مصطفى مدير مديرية القوى العاملة، أن الملتقى الذي انعقد بمرسى حورس السياحي في حديقة الفردوس بحي شرق، بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بمحافظة أسيوط يوفر فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو دون مؤهلات، ومن سن 19 عاما وحتى 55، فضلًا عن توفير فرص التدريب المهني بمراكز التدريب التابعة للمديرية لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى تخصيص أماكن لاستقبال ذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إقبال شديد من الشباب والفتيات للحصول على فرص العمل

كما شهد الملتقى إقبالا شديدا من الشباب والفتيات للحصول على فرص العمل المتاحة التي يوفرها الملتقى، والاختيار بين الشركات الموجودة، الذين أشادوا بتنظيم الملتقى والجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

واطمأنت الوزارة على فرص العمل المقدمة من الشركات، والأجور المقدمة ومراعاتها لـ الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة المصرية، مع توفير جميع الشروط والمزايا من تأمين اجتماعي وصحي للمتقدمين، مقدمة الشكر والتقدير للشركات المشاركة في فعاليات الملتقى على تعاونها المثمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.