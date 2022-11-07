«القوى العاملة» تعلن القائمة «101» لمستحقات 80 عاملا مصريا بالأردن

قالت وزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن -استكمالا لما جرى تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 101 من مستحقات الضمان الاجتماعي، لنحو 80 عاملا مصريا لدى «المؤسسة» غادروا عمان نهائيا.

3 ملايين و820 ألف جنيه مستحقات متأخرة للعمال المصريين

وقالت الوزارة، إن المستحقات بلغت 157 ألفاً و797 دولار أمريكي، بما يعادل 3 ملايين و820 ألف جنيه تقريبا.

مراجعة الأسماء عبر موقع وزارة القوى العاملة

وأضاف البيان، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه الأسماء والمستحقات، مناشدا جميع العمالة الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء عبر موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg ، وأيضا عبر صفحة السفارة المصرية بالأردن على «فيس بوك»، للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

استعادة المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما على تحويل المستحقات

وأضاف الملحق العمالي بالأردن، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيجري استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل مستحقات العمالة المصرية بالأردن، مشيرا إلى أنه يجري بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وجاءت قائمة الأسماء كالتالي: