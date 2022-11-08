طرح 16 ألف كيلو أرز بأسعار مخفضة للمواطنين في مركزين بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار مديرية التموين في طرح كميات كبيرة من الأرز أمام المواطنين وبأسعار مخفضة عن السوق، لسد احتياجاتهم ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الإدارات التموينية، بشن حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتلاعب بقوت المواطنين.

طرح 16 ألف كيلو جرام أرز

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع رئاسة مركزي ديرب نجم ومنيا القمح، بطرح 16 ألف كيلو جرام أرز بسعر 14 جنيها للكيلو.

ومن جانبه، أوضح صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أنه تم توزيع 10 آلاف كيلو جرام أرز على المواطنين بميدان الشهداء بمدينة ديرب نجم، وذلك تحت إشراف العاملين بالمركز وإدارة تموين ديرب نجم.

بينما أشار محمد عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، إلى قيام المركز بالتنسيق مع مديرية التموين لتوزيع 6 آلاف كيلو جرام أرز على المواطنين بسعر 14جنيها للكيلو الواحد، وذلك أمام مقر ديوان عام رئاسة المركز.