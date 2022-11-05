ضبط 11 طن أرز شعير قبل بيعها بأعلى من السعر المقرر في كفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية مكبرة بكفر الشيخ، برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط 11 طن أرز شعير لدى أحد التجار يقوم ببيعها بأسعار مبالغ فيها، بما يخالف قرارات وزارة التموين في هذا الشأن.

التحفظ على الكمية المضبوطة

وكشف «حبيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة من الأرز الشعير، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حملات لضبط الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن الحملات التموينية منذ بداية موسم حصاد الأرز الشعير، منذ ما يقارب 70 يوما، تمكنت من ضبط أكثر من 152 طن أرز شعير سواء بالمخالفة للبيع بسعر مبالغ فيه، أو لمنع الاحتكار لهذا المحصول الهام والاستراتيجي، والذي تنتج منه المحافظة نحو 35% على مستوى الجمهورية.

كما أن المزارعين بالمحافظة يعتمدون بشكل كبير على زراعة محصول الأرز خلال فصل الصيف، ويستمر موسم زراعته نحو 100 يوم من بداية «شتل» الأرز.