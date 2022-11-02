«تموين الشرقية»: ضبط 9 أطنان أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية أكثر من 9 أطنان أرز شعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمركز صان الحجر.

شنت إدارة تموين صان الحجر في محافظة الشرقية، حملة موسعة؛ للتأكد من التزام أصحاب الأراضي الزراعية بتوريد الأرز الشعير للصوامع والشون المخصصة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر حيال المخالفين، وجاءت بياناتها كالآتي:-

ضبط أطنان من الأرز الشعير لعدم توريده للتموين

تحرير محضر رقم «8720» جنح صان الحجر ضد «اع م ا» صاحب أرض زراعية بجمعية الناصرية، لعدم توريد 2.290 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

تحرير محضر رقم «8721» ضد «ا.ص.س» صاحب أرض زراعية بجمعية الناصرية، لعدم توريد 3.790 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

تحرير محضر رقم «8722» جنح صان الحجر ضد «ا.س.ع.ا» صاحب أرض زراعية بجمعية الناصرية، لعدم توريد 1.7 طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

تحرير محضر رقم «8723» جنح صان الحجر ضد «ا.ع.م.ا» صاحب أرض زراعية بجمعية الناصرية لعدم توريد ٢طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية بالقاهرة.

تحرير محضر رقم « 8724» جنح صان الحجر حيال صاحب أرض زراعية بجمعية الناصرية لعدم توريد 2 طن أرز شعير.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الأرز للمواطنين طبقًا للأسعار المقررة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.