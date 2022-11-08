الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للإدارات التخصصية بالقوات المسلحة.

بدأت الجولة التفقدية بعرض تقديمي لإدارة البحوث الفنية والتطوير، تناول استعراض جميع التخصصات بها، ومجهوداتها لتطوير وتحديث أسلحة ومعدات القوات المسلحة وفقا لأحدث النظم العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة وما يحتويه من معدات وأسلحة مختلفة تم تطويرها باستخدام المستشعرات والتكنولوجيات المتقدمة بإدارة البحوث الفنية والتطوير، وذلك استمرارا لتنفيذ إستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال البحوث الفنية والتطوير لما يبذلونه من جهد وعرق فى تأدية مهامهم بتفانٍ وإخلاص.

وأكد أنّ القوات المسلحة بما تملكه من منظومة متطورة في جميع التخصصات قادرة على تنفيذ مهامها، مشيدا بالأداء المتميز لإدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام التي توكل إليها ومواكبة التكنولوجيات المتقدمة.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.