الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز القيادة «جاسر 132» بقوات الدفاع الجوي

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي «جاسر – 132» الذي تنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي، في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، إذ ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكل العناصر المشاركة في المشروع، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال الدفاع الجوي.

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل المهام المكلفين بها، وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.