الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح الأراضي الصحراوية بتوشكى

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى، الذي يأتي ضمن استراتيجية الدولة، لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، الذي يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة، التي تنفذها الدولة في كل المجالات، وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على المتابعة المستمرة للمشروعات التي تساهم في تنفيذها.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى عرض تفصيلي تضمن أحدث المستجدات بالمشروع الذي يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، بما يدعم جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائي، وتحقيق طفرة زراعية فى إطار النهضة التنموية الشاملة للدولة.

كما أحرى جولة تفقدية للاطمئنان على مراحل العمل بالمشروع، وفقا لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع، لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية، مثنيا على الجهود المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، مؤكدا أهمية الاستمرار في الاستفادة بما توصل إليه العلم حديثا، لتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات والقدرات المتاحة.

حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة.