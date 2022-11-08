رئيس جامعة كفر الشيخ: استضافة مصر لقمة المناخ نقطة تحول إلى عالم جديد

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في جلسات مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ COP27، بحضور ومشاركة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في إطار مشاركة جامعة كفر الشيخ في جلسات المؤتمر.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن ما يحدث على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء هو نقطة تحول إلى عالم جديد وجمهورية جديدة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لبلادنا وللأجيال القادمة.

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وأضاف رئيس الجامعة، أن مؤتمر المناخ يُعد أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي لاتخاذ إجراءات بشأن معالجة حالة الطوارئ المناخية وأثرها على البيئة عالمياً، وجهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، لافتاً أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ يضعها في مصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الريادي للدولة المصرية على كافة الأصعدة.

فعاليات المناخ تستمر حتى 18 نوفمبر

وانطلقت الأحد الماضي، فعاليات مؤتمر المناخ 2022 بشرم الشيخ، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من القادة والرؤساء والشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.