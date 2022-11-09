تنظيم الاتصالات يحذر: لو الجهاز ده في بيتك هتتغرم 5 ملايين جنيه

يعاني عدد كبير من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر من سوء الخدمات، وذلك بسبب استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز، ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية، حيث يتم بيع تلك الأجهزة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية.

إجراءات تحسين جودة الخدمات

كشفت مصادر مسؤولة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ الجهاز عددا من الإجراءات لتحسين جودة الخدمات، حيث قررت البدء في إجراءات تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية.

تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه تم إعداد مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

اعتماد 749 محطة جديدة خلال الربع الثالث

وتابعت المصادر، أنه تم اعتماد 749 محطة جديدة خلال الربع الثالث لعام 2022 من إجمالي 2162 تم اعتمادها منذ بداية عام 2022، وتم الانتهاء من إجراءات تغطية 5 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 493 كم في 5 محافظات (الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج والبحر الأحمر) بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 طرق بإجمالي أطوال 1812 كم تربط ما بين 16 محافظة أخرى.