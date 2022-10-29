لذوي الهمم.. كيف تتواصل مع تنظيم الاتصالات لتقديم شكوى؟

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لدمج وتمكين المواطنين من ذوي الهمم داخل المجتمع المصري، وانطلاقًا من دور الجهاز في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وحرصًا منه على تعزيز طرق التواصل مع أفراد المجتمع كافة، أتاح الجهاز خدمة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات من ذوي الهمم الذين لا يتمكنون من حل شكواهم مع مقدمي الخدمات، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو مجانية يتم خلالها تلقي الشكوى ومتابعتها والقيام على حلها.

يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات

ويمن لذوي الهمم التقدم بالشكوى عن طريق الرابط والضغط هنا، وتأتي هذه الخطوة بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وتابع الجهاز أن مركز الاتصال يعمل لتلقي الشكاوى حيث يتلقى المركز شكاوى مستخدمي الاتصالات في حالة استنفاذ المستخدمين لكل الوسائل للوصول إلى حل مرضى لشكاواهم مع المشغلين أو مقدمي الخدمة.

ويعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003 والمعروف بقانون الاتصالات، عند تلقي الشكاوى يتم التحقيق فيها اعتمادًا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد ألذ يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة. وتشمل الشكاوى التي يقوم المركز بالتحقيق فيها.

طرق التواصل مع الجهاز لتقديم شكوى

وأشار الجهاز إلى أن طرق التواصل مع الجهاز لتقديم شكوى تتم عن طريق Chat Online، والرقم المختصر 155، حيث يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.