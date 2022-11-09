مقرر بالحوار الوطني: حضور الزعماء لمؤتمر المناخ يؤكد استعادة هيبة مصر

أشادت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، باستضافة مصر لمؤتمر المناخ، وقالت إن الحضور الدولي الذي لقته القمة من ملوك ورؤساء دول العالم يؤكد أن مصر استعادت هيبتها بين العالم.

وأضافت عبيد، في تصريحاتها لـ«الوطن» قائلة: «رؤساء العالم حضروا إلى مصر لبحث مشكلات الانبعاثات الحرارية التي تسببت في الإضرار بالمناخ العالمي شهادة بقوة مسخرات الدولة المصرية على حل الأزمات والمشكلات العالمية، خاصة أن أمن المناخ ضروري لحياة البشرية».

قمة المناخ

ودعت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني الجهات المعنية بالدولة لاستغلال قمة المناخ التي حضرإليها ملوك ورؤساء دول العالم في الترويج عن المناخ الاستثماري المصري، خاصة أن الدولة المصرية شيدت عدة مشروعات قومية خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصري وتقوية أركانه.

المناخ العالمي

وفي نهاية حديثها، أعربت مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني عن آمالها بأن يخرج الحوار بتوصيات ملزمة لدول العالم بالحد من استخدامهم للآلات التي من شأنها يحدث انبعاث حراري يؤثر بالسلب على المناخ العالمي.