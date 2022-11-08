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التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول «الحوار الوطني» في دار الأوبرا المصرية

كتب:

حسام حربى
02:40 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول «دور المجتمع في الحوار الوطني»، وذلك على المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

الحوار الوطني ودوره في تطور مصر

وشارك في اللقاء المفكر الكبير الدكتور وسيم السيسي والذي ألقى محاضرة عن الحوار الوطني ودوره في تطور مصر.

وتناول اللقاء كلمة للنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أشار فيه إلى الدور الذي تقوم به التنسيقية لنشر دعوة الحوار الوطني في مختلف ربوع مصر.

تعظيم دور الدولة في مكافحة المخدرات

وأكد الشباب من الحضور، خلال مشاركتهم بالجلسة، محورية قضية التعليم وضرورة ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الفعلية وتعظيم دور الدولة في مكافحة المخدرات مطالبين بالارتقاء بالمنظومة الصحية للطلاب.

وشارك في اللقاء أيضا فرقة عشاق النغم للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار والتي قدمت عدد من الأغاني الوطنية المتميزة.

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بقلم حسام حربى