جامعة الملك سلمان تكرم 3 مشروعات بحثية فائزة بمسابقة التغيرات المناخية

كرمت جامعة الملك سلمان الدولية، 3 مشروعات بحثية تتعلق بالتغيرات المناخية بمبلغ 100 ألف جنيه، بحضور وزير التعليم العالي تقديراً من الجامعة لجهود الطلاب المشاركين فيها.

وقال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إجمالي الطلاب المشاركين في المشروعات 50 طالبا وطالبة، تقدموا بـ 9 مشروعات خلال المسابقة وفاز بالمراكز الأولى ثلاث فرق بمبلغ 100 ألف جنيه بعد تصويت لجنة التحكيم.

وتابع: المسابقة من تنظيم شركة شنايدر العالمية، موضحا «نفتخر بمشاركة أبنائنا طلاب جامعة الملك سلمان الدولية المتميزين اليوم في المسابقة المقامة على هامش قمة المناخ ونتلقى دعما كبيرا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعد أن نجحت الجامعة في استقطاب عدد كبير من الطلاب لما توفره من برامج متميزة».

وزير التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بمشروعات البحث العلمي

وقال الدكتور إيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن القيادة السياسية في مصر تشجع الابتكارات والشباب الذين يقدمون حلولا للمشاكل لا سيما الخاصة بالمناخ وتغير المناخ.

وتابع، أن الدولة نجحت في استضافة أكبر قمة وهي قمة المناخ، مشيراً إلى أن جامعة الملك سلمان إحدى الجامعات الحديثة التي تقدم أبحاثا وشراكة مع الشركات العالمية من أجل توفير قيادات شابة ماهرة ومدربة على سوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بذل مجهودا كبيرا مع العديد من الشركات لتدريب وتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل