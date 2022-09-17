مواعيد وأماكن الكشف الطبي لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء مواعيد الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الراغبين في الانضمام للجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

وقال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن الجامعة تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب هذا العام، خاصة أن برامج الجامعة تؤهل الطلبة للالتحاق بسوق العمل في مصر ومختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه جرى تحديد موعد الكشف الطبي بكل الكليات، وتبدأ من اليوم.

13 يوما للكشف الطبي

وأكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الكشف الطبي للطلاب يبدأ اليوم السبت، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري لمدة 13 يوما، موضحا أن الكشف الطبي للطلاب سيتم داخل حرم الجامعة، وجرى تحديد يومين للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي لإتاحة الفرصة للجميع، متابعا أنه على الطلبة التوجه لمقرات الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها والحصول منها على استمارة الكشف الطبي.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة الملك سلمان

وجاءت مواعيد وأماكن الكشف الطبي في كليات جامعة الملك سلمان الدولية كالتالي:

- كلية الطب يبدأ الكشف الطبي اليوم وحتى الاثنين المقبل، في مقر الجامعة بفرع الطور.

- كلية طب الأسنان يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ثم السبت 24 سبتمبر، في مقر الجامعة بفرع الطور.

- كليات الهندسة وهندسة علوم حاسب والتمريض، فرع شرم الشيخ، يبدأ الكشف الطبي يوم الخميس 29 سبتمبر، في مقر الجامعة بالطور.

- كما تم تحديد يومي 28 و29 من الشهر الجاري لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين.

- تتم اختبارات كلية الصيدلة والطب البيطري في فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر.