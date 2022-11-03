رئيس جامعة الملك سلمان يعلن خطة الدراسة وتفاصيل المنح للطلاب «حوار»

كشف الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، عن خطة الجامعة للعام الدراسي 2022-2023 وتفاصيل أعداد المقبولين والبرامج الدراسية التي تطرحها للجامعة وربطها بسوق العمل، مؤكداً أن الجامعة عملت على توفير العديد من المنح الدراسية للطلاب.

وأضاف الدكتور أشرف حسين في حواره لـ«الوطن»، أنه من المقرر افتتاح عدد من البرامج المميزة التي يحتاجها سوق العمل العام المقبل، لافتاً إلى أن فلسفة التعليم في الجامعة تعتمد على التعلم المتمحور حول الطالب حيث يتم توجيه الطلاب للبحث عن المعلومات وتنفيذ العديد من المهام والمشروعات تحت توجيه أساتذة الجامعة.

كم عدد الطلاب في الجامعة؟

في السنة الدراسية الأولى للجامعة استقبلنا 680 طالبا وفي السنة الثانية 1253 والسنة الثالثة 1580 طالبا.

كيف تم توزيع برامج الجامعة على الأفرع الثلاثة؟

في السنة الدراسية الأولى للجامعة في فرع رأس سدر، تم افتتاح برامج دراسية في مجالات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية» وفي فرع شرم الشيخ تم افتتاح برامج في مجالات السياحة والضيافة والعمارة وعلوم وهندسة الحاسب والألسن والفنون والتصميم.

في السنة الدراسية الثانية للجامعة تم توزيع المجالات على كل أفرع الجامعة بما يحقق التوزيع العادل للطلاب على أفرع الجامعة للاستفادة من المباني الموجودة، فتم توطين مجالات الصيدلة والطب البيطري والزراعات الصحراوية والعلوم الإدارية والعلوم الأساسية في فرع رأس سدر، وفي فرع الطور تم توطين مجالات الطب وطب الأسنان والهندسة وهندسة وعلوم الحاسب والصناعات التكنولوجية، وفي شرم الشيخ تم توطين السياحة والضيافة والألسن والعمارة والفنون والتصميم.

وماذا عن الخطة الخاصة بالعام المقبل؟

نعمل على افتتاح برامج في مجالات العلاج الطبيعي والعلوم «الأدلة الجنائية» والهندسة «الأوتوترونيكس» والتخطيط العمراني والترجمة الفورية «اللغة الروسية».

ما هو مفهوم الجامعة الدولية؟

الجامعة الدولية هي التي تتبني نموذج وأسلوب تعلم دولي وليس مجرد التعاون والشراكة مع جامعات دولية.

حدثنا عن آليات التعاون والشراكة مع الجامعات الأخرى؟

التعاون والشراكة مع جامعات دولية متميزة هام للغاية بغرض تخريج جيل من الشباب لهم القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ولقد بدئنا خطواتنا الأولى بتبني نموذج تعلم دولي يعتمد على تطبيق أساليب الجودة التي تضمن تحقيق كافة مخرجات التعلم المرجوة، فلدينا خبرة في تطبيق النموذج الذي تتبعه الجامعات الإنجليزية في طرح المقررات وتقويم الطلاب وتطبيق أسلوب جودة دقيق يضمن تحقيق مخرجات التعلم فإننا نطبق هذا النموذج ونتقدم في تطبيقه عام بعد عام، كما أننا نتوسع في تطبيق مبدأ وجود ممتحن خارجي كي نضمن أنه قد تم تحقيق الخطط الدراسية والأهداف المرجوة منها على أكمل وجه، ومن ثم فإن نموذج التعلم المطبق بالجامعة يسمح بأن يبني الطالب خبرته الذاتية في الموضوعات العلمية من خلال المناقشات والتفكير النقدي والبحث عن المعلومة وتنفيذ عدد من المشروعات البحثية.

هل هذا النظام يغير من دور الأستاذ الأكاديمي؟

دور الأستاذ الأكاديمي هنا هو التوجيه والمناقشة والتأكيد أن الطالب على المسار الصحيح بالتقويم التكويني أثناء عملية التعلم ثم يلي ذلك عدد من عمليات التقويم التلخيصي لكافة الطلاب.

كيف تطبق الجامعة مفهوم الجامعات الذكية؟

بالجامعة عدد من النظم الإلكترونية تعتمد عليها الجامعة في تسيير أعمالها الأكاديمية والإدارية تعمل من خلال بنية تحتية إلكترونية قوية والعديد من مراكز البيانات المرتبطة ببعضها البعض وبالشبكة العنكبوتية، وتشمل النظم سالفة الذكر وجود منصة تعلم إلكتروني تتيح للطلاب المحاضرات المسجلة والكتب الإلكترونية الذكية وكافة التمارين والامتحانات والتي يمكن للطالب الاستفادة منها في أي وقت وأي مكان، ومن خلالها يمكننا التعرف على مستوى الطلاب من خلال احصائيات الاستخدام الفعلية، كما يمكننا التعرف على المشكلات التي تواجه الطلاب والعمل على حلها.

ماذا عن فكرة إنشاء مستشفى للجامعة؟

ليس لدينا مستشفى حالياً لكن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الجامعات الموجودة بالمحافظات الحدودية تعمل في مستشفيات وزارة الصحة ومن ثم فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتغطية للتعاون في تدريب طلاب القطاع الطبي.

كم عدد البرامج التي تقدمها الجامعة؟

خطة الجامعة بها 50 برنامج في أكثر من 17 مجالا، وحتى الآن تم فتح 20 برنامج في 14 مجال مختلف وركزنا على البرامج التي ينجذب إليها الطلاب ويحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ونهتم أيضاً بفكرة ريادة الأعمال كي يتمكن الطالب من بدء مشروعه الخاص دون انتظار الوظيفة، لذلك فإننا نركز على التوازن بين المعارف والمهارات للمنافسة في سوق العمل.

كم عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب؟

حصلنا على 32 منحة دراسية من الرئيس السيسي في بداية انطلاق الجامعة، وهناك عدد من المنح تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، بجانب الإطار العام للمنح الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو منح للتفوق العلمي والرياضي، فضلاً عن منح مقدمة البنوك ورجال الاعمال للمتفوقين ومنح الدعم الاجتماعي التي تقدمها الجامعة.

أيضاً الجامعة طرحت منح مخفضة بنسبة محددة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل كالهندسة والسياحة والضيافة والزراعة والألسن بتخفيض في حدود 25 لـ35% من المصروفات الدراسية لجذب الطلاب للمجالات الاستراتيجية والمهمة لسوق العمل، بالإضافة إلى تخفيض 50% من مصروفات السكن.

كيف تتبنى الجامعة مفهوم جامعات الجيل الرابع؟

جامعة الجيل الرابع تعني تتفاعل مع المجتمع المحيط وتعمل على حل مشاكله وهو ما تعمل عليه جامعة الملك سلمان بالتنسيق مع المسؤولين بمحافظة جنوب سيناء، حيث يقوم طلاب الجامعة بعمل حملات لتنظيف المحميات الطبيعية كمحمية نبق، وتنظيم مدارس التدريب الصيفية لطلاب مرحلة الإعدادي والثانوي في مجال الفنون والتصميم، فضلاً عن تنظيم لقاءات مفتوحة للطلاب وأولياء الأمور واستقبالهم في الجامعة لتعريفهم عن البرامج التي يتم طرحها، وتنظيم مبادرات لاستخدام الطاقة النظيفة إلى غير ذلك. ومن ناحية أخرى فإن الجامعة تسعى لأن تكون بيت خبرة لدعم المحافظة وتدريب أبنائها وتقديم الاستشارات للمستثمرين بها في مجالات الزراعات الصحراوية والنباتات الطبية وتربية رؤوس الماشية والمجالات الهندسية والتكنولوجية والسياحية والفنية والعمرانية، كما أنه جاري تنظيم العديد من القوافل الطبية والعلاجية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية.