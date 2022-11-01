جامعة الملك سلمان تستقبل ضيوف «COP27» في فنادقها بعد تدريب طلاب «السياحة»

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، إنّ الجامعة كثفت استعداداتها الخاصة للمشاركة في مؤتمر المناخ، موضحاً أن الجامعة تشارك في استضافة العديد من ضيوف مؤتمر المناخ، لوجود سكن على أعلى مستوى «أربع نجوم»، وفندق على أعلى مستوى، مؤكداً أن كلية السياحة والضيافة تقوم بكافة الخدمات اللازمة لضيوف المؤتمر، موضحاً أن هذه الجهود هي البُعد الأول لمشاركة الجامعة في مؤتمر المناخ.

الجامعة تضم أقسام ترجمة فورية وتم تدريب الطلاب في فنادق شرم الشيخ

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان لـ «الوطن»، أن طلاب كليتي الألسن والسياحة والضيافة لديهم القدرة على استقبال الضيوف لأن الجامعة تضم أقسام ترجمة فورية وتم تدريبهم في فنادق شرم الشيخ بصفة مستمرة: «لدينا أكثر من 30 طالبًا يشاركون في استقبال ضيوف مؤتمر المناخ».

وأكد الدكتور أشرف حسين، تنظيم مسابقة للأفكار في مجال الهندسة وهندسة علوم الحاسب بشأن التغيرات المناخية، موضحاً أن الجامعة لديها خطة طموحة للتحول للأخضر، أهمها الاستفادة من الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات، فضلا عن الاستمرار في توعية الطلاب بالتغيرات المناخية ومواجهتها.

تقدم المسابقة برنامج تدريبي للطلاب تحت إشراف خبراء

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة الملك سلمان اختيار 9 مشروعات يمثلها 27 طالبًا من 7 كليات مختلفة للمشاركة في المراحل النهائية لمسابقة «The Green Challenge» المقدمة من Schneider Electric لإيجاد حلول مبتكرة في قضايا المناخ خاصة التي تواجه محافظه جنوب سيناء.

وأضافت الجامعة في بيان لها: «تقدم المسابقة برنامجًا تدريبيًا للطلاب تحت إشراف خبراء من شركة شنايدر إلكتريك لتزويد الطلاب بمهارات ريادة الأعمال المجتمعية والمهارات التقنية التي تساعدهم على تطوير أفكارهم لتكون قابلة للتنفيذ الفعلي على المستوى المحلي والعالمي بالإضافة إلى فرصة عرض حلولهم أمام قادة الأعمال والاستدامة في Schneider Electric Sustainability Hub بشرم الشيخ في شهر نوفمبر».