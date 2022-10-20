جامعة الملك سلمان الدولية تعلن عن منح دراسية جديدة للطلاب.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن تقديم عدد من المنح الدراسية لأبنائها الطلاب في شتى المجالات والبرامج الدراسية خلال العام الدراسي 2022 - 2023، مؤكدة أنا المنح تستهدف العديد من الفئات المختلفة.

وقال الدكتور أشرف حسين، رئيس الجامعة لـ«الوطن»، إن الجامعة حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب، بجانب المنح الدراسية.

توزيع منح جامعة الملك سلمان الدولية

أولا: منح التفوق الدراسي لا يحتاج الطالب للتقدم لها.

يتم توزيع هذه المنح وفقًا للقواعد والشروط الصادرة من مجلس أمناء الجامعة ولا يحتاج الطالب للتقدم لهذه المنح حيث يتم اختيار الطلاب من خلال قواعد البيانات لدى الجامعة.

- منح التفوق للطلبة المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسي الأول مخصصة لأوائل الثانوية العامة من شعبة العلوم والرياضيات والأدبي.

- منح التفوق للأعوام التالية

هذه المنح مخصصة للطلاب القدامى طلاب المستوى الثاني والثالث وفقا للمجموع التراكمي.

ثانيا: منح الدعم الاجتماعي يحتاج الطالب للتقدم لها

الطلاب المستحقين للتقدم لهذه المنحة:

- الطالب الذي فقد عائله أثناء الدراسة بشرط انتظامه في الدراسة.

- أبناء الشهداء من «القوات المسلحة - الشرطة - شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية».

- الطالب الذي تعرض عائله لظروف قهرية أدت لانعدام الدخل أثناء دراسته بالجامعة.

الأوراق المطلوبة: «صور الرقم القومي للأب والأم - بحث اجتماعي - شهادة وفاة عائل الأسرة - سرك المعاش - أي مستند تدعم الحالة».

ثالثا: منح مقدمة من جامعة الملك سلمان الدولية لأبناء جنوب سيناء يحتاج الطالب للتقدم لها.

الطلاب المستحقين للتقدم لهذه المنحة:

- أن يكون الطالب من مواليد محافظة جنوب سيناء وحاصل على الثانوية العامة من إحدى مدارس جنوب سيناء.

- أن يكون من الطلاب المجتهدين والمشهود لهم بحسن السير والسلوك.

الأوراق المطلوبة: «صور الرقم القومي للأب والأم والطالب- صورة من شهادة الثانوية- شهادة الميلاد - أي مستند يدعم الحالة.

رابعا: منح التفوق الرياضي يحتاج الطالب للتقدم لها.

الطلاب المستحقين للتقدم لهذه المنحة

- أن يكون الطالب حاصل على ميدالية في المسابقات الدولية.

- أن يكون الطالب حاصل على ميدالية في المسابقات العربية والأفريقية.

الأوراق المطلوبة: «صور الرقم القومي للأب والأم - أصل وصورة شهادة الفوز بالميدالية الذهبية الفضية البرونزية – أي مستند يدعم الحالة».

خامسا: الأقارب من الدرجة الثانية «الطلاب الإخوة»

الطلاب المستحقين التقدم لهذه المنحة

الطالب الذي يلتحق وأخوه لا يزال طالب في الجامعة وتخرج منها.

الأوراق المطلوبة: «صور الرقم القومي وصورة من كارنيه الجامعة لكليهما».

للتقدم للمنحة سجل الآن عبر الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/BwiBckFJ7W