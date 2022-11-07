وزير البيئة العراقي بـ«COP 27»: التغير المناخي تهديد حقيقي لكل الأجيال

قال الدكتور جاسم الفلاحي، وزير البيئة العراقي، إن التغير المناخي تهديد حقيقي وجاد، ليس فقط بالنسبة للجيل الحالي، وإنما للأجيال القادمة أيضا، إذ أن تداعيات التطرف المناخي، أدت إلى حدوث ظواهر في غير أوقاتها.

الاحترار أصبح يشكل خطرا على البيئة

وأضاف الفلاحي، خلال حوار له في قمة المناخ على قناة «extra news»، أن الاحترار أصبح يشكل خطرا على البيئة، ابتداء من ذوبان الكتلة المائية العذبة في القطب الشمالي، إلى زيادة معدلات درجات الحرارة في بعض الدول، التي كانت تعاني مسبقا من انخفاض في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

ظواحر حادة للتغيرات المناخية

أوضح وزير البيئة العراقي، أن ظاهرة «الاحترار»، أثرت بشكل كبير في مختلف المجالات منها، تناقص شديد في معدلات التساقط المطري، وازدياد معدلات الجفاف، وقلة وجود المياه العذبة الصالحة للشرب بشكل كبير وملاحظ.

العراق أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية

وتابع الفلاحي: أن دولة العراق تعتبر من أكثر المناطق التي تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية قمة المناخ التي تعقد الآن في مصر، ستساعد العراق على الوصول لحلول تقلل من الضرر العالمي، الناتج عن التغيرات المناخية.

تعاون مصري عراقي للحفاظ على البيئة

وأشار وزير البيئة العراقي، إلى وجود تعاون كبير بين وزارة البيئة العراقية، ووزارة البيئة المصرية منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم، وبروتوكولات تعاونية بين الدولتين، موضحا أنه منذ أسبوعين، تم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة العرب، وذلك من أجل إقرار خارطة الطريق العربية، التي سيتم تقديمها بصورة مجتمعة إلى مؤتمر التغيرات المناخية.