برلمانيون وسياسيون يثمنون دعوة الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشخصيات سياسية بارزة، النداء الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويًا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم.

أثنى البرلمانيون والسياسيون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على المبادرة التاريخية التي أعلنها الرئيس أمام قادة العالم، ولاقت ترحيبا محليا وإقليميا ودوليا، حيث طالبوا المجتمع الدولي بالتضامن مع المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة.

وكيل مجلس الشيوخ: الرئيس نقل صوت دول الجنوب

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ النائبة، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، جاءت انطلاقا من شعور كبير بالمسؤولية وإيمانا بالدور الكبير الذي باتت مصر تلعبه إقليميا ودوليا، كما جاءت تأكيدا لدور مصر من خلال استضافتها لأعمال أهم مؤتمر دولي للمناخ.

وأضافت أن دعوة مصر تمثل بامتياز صوت دول الجنوب والمتحدث باسم كل الشعوب التي تضررت جراء هذه الأزمة، والآثار السلبية التي خلفتها على جهود مواجهة التغيرات المناخية في الطاقة، مثل العودة لاستخدام الفحم وأزمة الغذاء والديون وغيرها، قائلة: «تستحضر بشدة هذه الدعوة المدوية من رئيس مصر الدولة التي آلت على نفسها أن تبذل قصارى جهدها لإنجاح قمة المناخ واعتبارها القمة التي ستشكل انطلاقة حقيقية للفعل بعد أن مثلت القمم السابقة مناسبات للوعود غير المتحققة».

فيبي فوزي: دعوة الرئيس مبادرة متكاملة الأركان

وثمنت وكيلة مجلس الشيوخ دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية واعتبرتها بمثابة مبادرة متكاملة الأركان للتوسط لدى الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنها تستند على رصيد مصر بقيادة السيسي لدى أطراف الأزمة، وما تتمتع به من حياد وعلاقات إيجابية مع الجميع، بالإضافة إلى رؤية واضحة لمعالم السلام والاستقرار الذي يجب أن يسود العلاقات بين الدول، وبما لمصر من سابق خبرات في التعامل مع النزاعات بالحوار والتفاهم الذي يحقق مصلحة الجميع ولا يترك خاسرا في نهاية المطاف.

القصبي: الرئيس يعبر عن صوت العالم الحقيقي

أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عن ترحيبه بكلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات قمة المناخ، والنداء الذي أطلقه الرئيس إلى جميع قادة العالم بضرورة التحرك سويا لوقف لإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم.

وأكد القصبي أن العالم أجمع والممثل في حضور قمة المناخ منح الرئيس أن يعبر عنهم ويمثلهم في ضرورة إنهاء الأزمة، والتي تدمر اقتصاديات العالم أجمع، مشيرا إلى أن ما شهدته القاعة من تصفيق حاد، دليل على أهمية كلمة الرئيس لوقف معاناة العالم، ليس فقط على مستوى المناخ بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

عصام هلال: الاستجابة تؤكد رؤية مصر الثاقبة

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الاستجابة السريعة من قبل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من رؤساء الدول لدعوة الرئيس السيسي لإنهاء الأزمة يؤكد رؤية مصر الثاقبة واهتمامها بنشر السلام حول العالم.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي، ودعوته لجموع رؤساء وملوك العالم بضرورة التدخل لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في الدمار والخراب، مشيرا إلى أن الاستجابة لدعوة الرئيس أظهرت مصر بحجمها الحقيقي.

علاء عابد: قبول عالمي لدعوة الرئيس

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، لاقت استحسانا وقبولا ودعما من كافة القادة والزعماء والرؤساء المشاركين، كما لاقت احتفاء كبير في كافة وسائل الإعلام الدولية بشكل يعبر عن قوة وتأثير الدولة المصرية، وقيمة رئيسها وتأثير كلمته على المستوى الدولي.

وأضاف عابد أن المشهد الذي تابعه العالم في قمة المناخ (COP 27)المنعقدة في شرم الشيخ، فاق توقعات الجميع من حيث التنظيم الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالأكثر من رائع، ووجه شكرا خاص للرئيس السيسي، على حسن الاستضافة ونجاح مصر على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح قمة المناخ بهذا الشكل المبهر، والتي تعتبر شهادة دولية على قدرة مصر على تنظيم الأحداث والفاعليات الدولية الكبرى.

هاني العسال: كلمة الرئيس نقلت معاناة الشعوب

من جانبه أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاحية قمة المناخ نقلت صوت ومعاناة شعوب العالم في قضايا تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، منها الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري، والتى تركزت في البداية على أزمة المناخ وكيفية الانتقال للتنفيذ الحقيقي والجاد وإنهاء مرحلة الوعود.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس تحدثت عن أزمة عالمية لها تأثيرات مباشرة وآنية على العالم كله وتهدد بتعطيل مسارات التنمية، التي كان لها تداعيات سلبية كبيرة على سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة، فضلا عن تهديد أجندة العمل المناخي بعرقلة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

هشام الحلبي: دعوة من رئيس يقف على الحياد

من ناحيته، أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أهمية دعوة الرئيس السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أنها تأتي من دولة راعية للسلام ودولة على الحياد، أي لا تنحاز لأي طرف، ما يعطيها المصداقية والقوة، بجانب أن مصر لها تجربة في إيقاف الأزمة ودولة رائدة للسلام وخير شاهد على ذلك معاهدة السلام بيننا وبين إسرائيل أشاد بها العالم.

ترحيب زعماء العالم

ولفت الحلبي إلى أن تلك الدعوة، لاقت ترحيبا دوليا من زعماء العالم الحاضرين بـ(COP 27) وهو ما كان واضحا من التصفيق عدة مرات، مضيفا أن الرئيس السيسي بتلك المبادرة عبر عن إرادة العالم وليس المصريين فقط، لأن شعوب العالم لا ترغب في استمرار تلك الأزمة نظرا لتاثر اقتصاد الدول الشديد بعد تأثره بجائحة كورونا،,

وأعرب اللواء هشام الحلبي عن أمله في أن تلقى تلك المبادرة المصرية - التي لاقت بالفعل ترحيبًا من عدد من قادة العالم - صدى من الأطراف الفاعلة والولايات المتحدة وأوروبا.

صلاح حليمة: صدرت من مدينة السلام لتحقيق السلام

من جهته، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل وقف الأزمة الروسية الأوكرانية صدرت من مدينة السلام (شرم الشيخ) بهدف تحقيق السلام، مؤكدًا ان طرحها في هذه المناسبة COP27 يعكس ويجسد رؤية وحكمة سياسية في مثل هذا الترقيت باعتبار أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات سلبية على المناخ خاصة على القارة الأفريقية والشرق الاوسط، مرتبطة بالطاقة والامن الغذائي.

وأضاف أن أفريقيا والشرق الأوسط تعانيان من تداعيات الأمور في أوكرانيا مثلما تعاني من التغيرات المناخية، فضلًا عن ان جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات والحياة الاجتماعية في تلك المنطقة التي تعاني في الأساس من ديون ومعدلات النمو وأزمات اقتصادية.

حليمة: دعوة في وقتها

وأكد السفير صلاح حليمة أن مبادرة الرئيس السيسي من أجل السلام جاءت في وقتها، معربًا عن أمله في يكون هناك استجابة قوية، خاصة أنها ستساهم في إحداث نوع من الرفاهية وتقدم في المفاوضات، كما أنها من شأنها احتواء الأزمة الروسية الأوكرانية حتى يعود الأمن واستقرار لا سيما أنها أحدثت دمارًا ماديًا وبشريًا وأثرت على حياة شعوب منطقة الصراع.

وتابع أن الرئيس السيسي له حكمة ورؤية سياسية من أجل تحقيق السلام، مذكرًا بزيارة وزير خارجية روسيا إلى القاهرة مؤخرا حيث طرح خلالها الرئيس ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الروسية الأوكرانية، محذرًا من خطورة حالة الاستقطاب الدولي التي أحدثتها تلك الأزمة وهي ما تمثل خطورة ومخاوف من حدوث حرب عالمية ثالثة، كما أنها تعمق من معاناة الدول والشعوب خاصة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، وصف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام العالم بCOP27 بوقف الأزمة بـ«المبادرة الطيبة» التي تأتي من أحد كبار زعماء حركة عدم الانحياز، ومصر أحد مؤسسي تلك الحركة.

جمال بيومي: دعوة من وسيط أمين

وشدد على أن دعوة رئيس الجمهورية تأتي والعالم في حاجة إلى وسيط أمين يوثق فيه، لا سيما في ظل حالة عدم الثقة الحالية بين الشرق والغرب أي روسيا من ناحية وأوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي من ناحية أخرى.

خبرة مصر والدبلوماسية القديمة

وذكر مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن الدبلوماسية المصرية هي الأقدم بالعالم ولديها خبرة كبيرة في التفاوض وتستطيع أن تسهم في لعب دور الوسيط خاصة في ضوء ما نلاحظه من أن كلا الطرفين يريد إنهاء تلك الأزمة.

ولفت السفير جمال بيومي إلى التصفيق الشديد للحضور عقب إعلان هذه المبادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يدل على أن هناك قبولًا عامًا ودوليًا لمثل تلك المبادرة.