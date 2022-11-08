زيارة مفاجئة من محافظ المنوفية لمستشفى تلا المركزي لمتابعة سير العمل

فاجأ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مستشفى تلا المركزي، بزيارة تفقدية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك عقب زيارته الميدانية لمركز ومدينة تلا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المدينة.

المحافظ يتفقد أقسام الاستقبال والجراحة والباطنة

تفقد محافظ المنوفية أقسام الاستقبال والجراحة والباطنة والعيادات الخارجية والعناية المركزة، واطمأن على تواجد نوبتجية الأطقم الطبية لضمان التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين وكذا التأكد من مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، وتوافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفى لضمان تقديم أفضل خدمة للمرضى، كما تفقد المحافظ شباك التذاكر واطلع على دفاتر تسجيل المرضى بالأقسام الطبية ونوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخول المريض للمستشفى وحتى تماثله للشفاء.

توجيهات بالحفاظ على حقوق المرضى

وخلال تفقده أجرى المحافظ حواراً مع المرضى وذويهم للتأكد من تقديم الخدمات الطبية وتوفير الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم، وكلف المحافظ مدير المستشفى بتحسين مستوى النظافة العامة وتنظيم حركة الانضباط وتواجد أفراد الأمن بكافة الأقسام حفاظاً على حقوق المرضى.

وأكد استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة المستشفيات للتأكد من منظومة العمل بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطن لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.