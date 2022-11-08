سقوط أمطار على كفر الشيخ.. وتوجيهات من المحافظ للتعامل مع الطقس السيئ

سقطت أمطار مساء اليوم الثلاثاء على سواحل محافظة كفر الشيخ، والمطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وسط ظهور للسحب المنخفضة والغيوم الكثيف، في ظل طقس مائل للبرودة.

سقوط أمطار على الرياض

كما شهد مركز الرياض، والذي يقع في منتصف محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار علي قرى المركز، وبعض أجزاء من قرى مركز كفر الشيخ.

استعدادات لحالة للطقس

ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أنه قد أعطى تعليماته لرؤساء المدن للتعامل مع الطقس السيئ، وضرورة رفع الأمطار المتراكمة من الشوارع، وكذلك من على الطرق الرئيسية والفرعية لمنع حدوث أي مشكلات على الطرق جراء سقوط الأمطار.

كما أعطى المحافظ توجهات بضرورة متابعة حالة توصيل المرافق من كهرباء، ومياه شرب، وصرف صحي، ومتابعة حالة الطقس على السواحل.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار على سواحل المحافظات ما بين خفيفة ومتوسطة مع ظهور للسحب المنخفضة.