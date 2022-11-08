استصدار 20 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات الطبية في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 86 منشأة طبية

وقامت الحملة بالمرور على عدد 86 منشأة طبية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، وتم استصدار 20 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، وإشراف محمود صبرى، مدير إدارة العلاج الحر.

المحافظ يوجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت الطبية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد في وقت سابق، على عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت الطبية المخالفة.