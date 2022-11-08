عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي لـ«القاهرة الإخبارية»: لا أتوقع الفوز بانتخابات الكونجرس

قال مايكل سيكستون عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن حزبه قد لا يحظى بالفوز في هذه الجولة من الانتخابات، بسبب التضخم والكساد.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» في الفقرة الإخبارية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عوامل كثيرة في السنتين الماضيتين من حكم الرئيس جو بايدن، خاصة ما يتعلق بالتضخم والكساد، وهناك عوامل تؤثر بغض النظر عن هوية المرشح، سواء كان ديمقراطي أو غيره، ولا أظن أن الديمقراطيين سيفوزون بهذه الانتخابات.

وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: «لا أريد أن أتحدث كديمقراطي، ولكن ما يهم الأمريكيون الآن هو الجريمة والهجرة، والديمقراطيون يركزون على قضايا مثل الإجهاض، وهي موضوعات مهمة للشعب الأمريكي».

واختتم: «هناك تهديدات يوجهها البعض للديمقراطيين، وأعتقد أن هذه مسألة مقلقة، ومعظم التهديد يأتي للعاملين في مجال الانتخابات، ولا يبدو أن ما حدث في مبنى الكابيتول سيحدث مرة أخرى».

انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس

وبدأ الأمريكيون، اليوم، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيفقدون السيطرة على الكونجرس، ومعها القدرة على المضي قدما في جدول أعمال الرئيس جو بايدن، في العامين المقبلين.

وعادةً ما يخسر الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، وتشير التوقعات غير الحزبية إلى أن نتائج يوم الثلاثاء، لن تكون استثناءًا، إذ تفوق المخاوف بشأن التضخم المرتفع والجريمة نهاية حقوق الإجهاض الوطنية وأعمال العنف في 6 يناير 2021، الاعتداء على مبنى الكابيتول في أذهان الناخبين وفقا لوكالة أنباء «رويترز».