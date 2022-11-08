«القاهرة الإخبارية» ترصد فعاليات اليوم بقمة المناخ.. أبرزها كلمات القادة

تواصل فضائية «القاهرة الإخبارية» رصد آخر الاستعدادات والتطورات الخاصة بفعاليات مؤتمر قمة المناخ، اليوم في شرم الشيخ.

الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ

وتتواصل اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ27 لقمة المناخ العالمية على المستوى الرئاسي، حيث تركز القمة على الانتقال من المفاوضات والتخطيط والتعهدات إلى تنفيذ العهود المتعلقة بمواجهة موجة التغيرات المناخية، إضافة إلى النقاط العالقة بعد مؤتمر جلاسكو.

ويعكس حضور نحو 120 من قادة الدول، فضلًا عن ممثلي 197 دولة جدية ورغبة الدولة في المضي قدمًا نحو وضع الترتيبات والتوصيات المعينة للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على كوكبنا.

أبرز فعاليات اليوم لمؤتمر قمة المناخ

وفي هذا اليوم، يواصل عدد من القادة إلقاء كلماتهم في المؤتمر، وعلى رأس هذه الكلمات رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس جنوب أفريقيا، فضلًا عن رئيس الوزراء الفلسطيني، وكذا رئيس الوزراء اللبناني.

وتتضمن فعاليات اليوم أيضًا موائد مستديرة بالتوازي مع الأحداث الجانبية رفيعة المستوى، فضلًا عن افتتاح مركز العمل المناخي.