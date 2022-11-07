خبير سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا ترحب بأي مبادرة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا

قال رامي القليوبي، الأكاديمي والباحث السياسي، إن روسيا ترحب بأي مبادرة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا، وأكدت استعداداتها للتفاوض مع أوكرانيا، إلا أن المشكلة الحالية تكمن في الجرأة الأوكرانية المستمدة من الدعم الغربي.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرهان الرئيسي لروسيا في الأزمة مع أوكرانيا، يتمثل في الانتظار لأطول فترة، بحيث تحدث المشكلات الاقتصادية في مجال الطاقة، انقسامات في الحكومات الأوروبية، «المعركة الشتوية الروسية، ستكون في أوروبا، وتحديدا بأصوات الغاز، وليس على أرض المعركة في أوكرانيا، ويبدو أن الرهان الروسي الرئيسي، يعتمد على الانتظار لأطول فترة ممكنة، وستحدث مشكلات اقتصادية».

وأوضح الباحث السياسي أن روسيا ترحب بالمبادرات التي تحقن دماء الروس والأوكرانيين، وهناك آمال روسية وأوكرانية ضمن جناح السلام، ويسود صوت العقل ويؤدي لتجميد النزاع دون تسوية لوقف هذه المأساة، التي يعيشها البلدان.

وتابع أن عمليات الإجلاء التي نفذتها روسيا في خيرسون، تؤكد قلقها من شن أوكرانيا غارات عنيفة على المدينة، موضحا أنه من المتوقع أن يكون هناك تفاهمات ضمنية سواء بشكل مباشر بين الجانبين أو عبر وسطاء.