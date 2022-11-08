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الأمطار تضرب مرسى مطروح.. وظهور غيوم وسحب منخفضة في سماء المدينة «صور»

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محمد بخات
06:12 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
آثار الأمطار في شوارع مطروح

آثار الأمطار في شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، تساقط أمطار في العديد من المناطق السكنية، وظهرت الغيوم والسحب المنخفضة في سماء المدينة الساحلية، مع انخفاض درجات الحرارة، وعدم استقرار حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وهطلت الأمطار على القرى والنجوع، وجميع المناطق المطلة على البحر المتوسط.

أمطار بنسبة 40% 

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم، على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، بين خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40%، يصاحبها غيوم جزئية ونشاط للرياح.

درجات الحرارة في مطروح

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة منخفضة على مختلف أنحاء البلاد، وتسجل في مطروح، العظمى 25 درجة، والصغرى 17 درجة، ويسود طقس لطيف نهاراً وبارد ليلا.

حالة الطقس غدا

وأشارت «الأرصاد» في بيان، إلى أن حالة الطقس غدا، تشهد استمرار تساقط الأمطار على المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري، ومنها مطروح والإسكندرية.

 

 

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بقلم محمد بخات