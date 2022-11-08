بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، إثر اصطدام سيارة «ميكروباص»، بالرصيف بناحية مدافن قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، على الطريق الزراعي «أسيوط - سوهاج»، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا مركز شرطة طهطا، من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من المواطنين على الطريق الزراعي ناحية قرية شطورة دائرة المركز، وإصابة 8 أشخاص من مستقيلها.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: رئيسة.ع. محمود 67 سنة، مصابة بكسور بالساق اليمنيطى واليسرى، واعتماد السيد 60 عامًا، مُصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«شربات. ا. سيد» 55 عامًا، مصابة بكدمه بالصدر، وسامية حسن 27 عامًا، مصابة بغيبوبة، وعلاء ص عبد اللطيف 49 عامًا، مصاب بكدمة بالصدر، ومحمد. ف. صابر 28 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ووليد. س. ع 34 عامًا مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسهير. م. ع 48 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، ورفع أثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.