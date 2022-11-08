عاجل.. رئيس جامعة سوهاج يوجه بتفعيل أجهزة الإنذار لكشف محاولات السرقة

أصدر الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، قرارًا بوضع خطة متكاملة لتحقيق الأمن والسلامة المهنية، وذلك في إطار دعم الجامعة لخطتها الاستراتيجية الرامية لترقية وتطوير جودة مخرجات التعليم في ظل جو أكاديمي مفعم بالأمان والسلامة لكافة منسوبيها.

وأوضح «عبد الخالق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم تكليف الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بوضع خطة متكاملة للأمن والسلامة، تتضمن توزيع أفراد الأمن الإداري على جميع مقار الجامعة، ‏توزيع الكاميرات ونقاط المراقبة على جميع ‏ منشآت الجامعة الحيوية، ‏وبيان المتواجد منها والتكلفة التقديرية لاستكمال المطلوب من هذه الكاميرات.

توزيع أجهزة الإنذار لمحاولات كشف السرقات

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنه يتم توزيع إنذار الحريق على الأماكن الحيوية التي تتطلب ذلك وبيان المتواجد منها وتكلفة استيفاء المطلوب منها، توزيع أجهزة الإنذار لمحاولات كشف السرقات على الأماكن التي تتطلب مثل هذه الأجهزة ‏وبيان المتواجد منها حالياً وتكلفة التقديرية لاستيفاء المطلوب منها، إلى جانب‏ توزيع طفايات الحريق اليدوية و الأوتوماتيكية وبيان المتواجد منها حالياً والتكلفة التقديرية لاستكمال المطلوب منها، توزيع صناديق وخراطيم إطفاء الحريق وبيان المتواجد منها حالياً، والتكلفة التقديرية لاستكمال المطلوب منها، بالإضافة إلى حصر التكلفة التقديرية لأعمال وصيانة وتشغيل المتواجد من كل وسائل السلامة والصحة المهنية التي تتطلب صيانة وإصلاح او إعادة تشغيل.