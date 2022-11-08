فيلم وثائقي عن جهود جامعة سوهاج لمواجهة التغيرات المناخية في «COP27»

تشارك جامعة سوهاج، اليوم، في فعاليات مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية «COP 27» بمدينة شرم الشيخ، حيث تم اختيارها لتكون ضمن أفضل 12 جامعة حكومية للمشاركة بالمؤتمر، وذلك بحسب تصريحات الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج.

دور الجامعات في مواجهة تغيرات المناخ

وأكد رئيس جامعة سوهاج أهمية دور الجامعات المصرية ومسؤوليتها للمشاركة في مجال مواجهة آثار تغيرات المناخ، ووضع سياسات للتكيف مع هذه التغيرات، موضحا أن الجامعة وضعت استراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية ارتكازا على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية، وذلك تنفيذاً للهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

عرض جهود جامعة سوهاج في مؤتمر المناخ

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أنه تم تخصيص مكان للجامعة بمعرض الإبداع الأخضر الخاص بوزارة التعليم العالي، لعرض نماذج مخرجاتها من مشروعات متعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم تخصيص ساعتين في الفترة من الثالثة حتى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض جهود الجامعة المتميزة، والتي أسفرت عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر.

فيلم وثائقي عن مجهودات جامعة سوهاج

وأضاف «عبد الخالق»، أنه خلال فعاليات المشاركة تم عرض فيلم وثائقي عن مجهودات الجامعة للحد من آثار التغيرات المناخية بالمحافظة، يتضمن الأنشطة البحثية والتوعوية والمؤتمرات وورش العمل التي نفذتها الجامعة في مجال التغير المناخي وتأثيراته السلبية، كما تستعرض الجامعة ما نفذته من أبحاث حيث شاركت بعدد 3 أبحاث متميزة، وهي تفادي الاحترار العمراني في المنشآت من خلال تحسين وإمداد المباني بالطاقة والتخطيط الجيد للمجتمعات العمرانية الجديدة وإنتاج أسفلت صديق البيئة من خلال تدوير المخلفات الطبية وتفادي الاعتلال الحراري في عملية إنتاج الدواجن بمزارع كلية الزراعة.

يأتي ذلك إلى جانب المشاركة بعدد 5 نماذج محاكاة لإبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية، وهي تدوير المخلفات الطبية لإنتاج الأسفلت وتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء من خلال مبادرة «أحلى وهي خضرا»، وإنتاج سيارة صديقة البيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، وإنتاج أخشاب مقاومة للحريق، والتعاون مع المحافظة لوضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050.