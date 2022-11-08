محافظ قنا: تنفيذ أعمال حماية للمناطق والقرى المعرضة لأخطار السيول

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث تنفيذ أعمال حماية للمناطق المتوقع تعرضها للسيول مستقبلًا، جاء ذلك بحضور المهندس كمال محمود الجمل وكيل وزارة الري، والمهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ومحمد عبدالعزيز عضو إدارة الأزمات وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح محافظ قنا أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، للمرور على مخرات السيول والمناطق المحتمل تعرضها للسيول، إذ رصدت اللجنة وجود قريتين متوقع حدوث سيول بهما في مركز قوص دون وجود حماية لهما، وهما قريتا «الطريخة بحجازة قبلي، والحجيرات بحجازة بحري»، مشيرًا إلى أنه جرى مخاطبة المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، وبدوره أقر المركز باحتياج القريتين لأعمال حماية من السيول، بناء على الدراسات التي أجراها المركز.

تنفيذ أعمال حماية خرسانية لبعض أبراج كهرباء الضغط العالي

وأضاف «الداودي» أن اللجنة رصدت بعض أبراج كهرباء الضغط العالي بوادي قنا والتي تتطلب تنفيذ أعمال حماية خرسانية لها لحمياتها من أخطار السيول المحتملة، ووجه المحافظ بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ تلك الأعمال.

تنفيذ مشروعات في مجال الحماية من أخطار السيول

وأكد «الداودي»، أن محافظة قنا تتخذ إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة، تشمل إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات استباقية، إذ تضمنت الإجراءات بعيدة المدى، تنفيذ مشروعات في مجال الحماية من أخطار السيول كالبحيرات والسدود، بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطنين والقرى والمنشآت والطرق من أخطار السيول.

بينما تشمل الإجراءات الموسمية، المرور الدوري على مخرات السيول، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجرى هذه المخرات وإزالتها، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم لضمان سريان المياه داخل المخرات إلى الترع الكبرى ونهر النيل، أما الإجراءات الاستباقية فتتمثل في دراسة ورصد المناطق المُحتمل تعرضها للسيول مستقبلا، حتى يتسنى للأجهزة المعنية تنفيذ أعمال الحماية اللازمة كإجراء احترازي.