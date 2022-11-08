انطلاق مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم في قنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، استكمال دعمها للأطفال الأيتام بمحافظة قنا تحت رعاية المحافظ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وذلك من خلال مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم، حيث يجرى توفير كفالة وعلاج للطفل اليتيم، مؤكدة أن الطفل اليتيم على رأس أولوياتها ولتمكينهم من تلقي العلاج المناسب لدى أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، أن مبادرة كفالة صحية لدعم الطفل اليتيم جاءت تأكيدًا على اهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى محافظة قنا الأشد احتياجًا، من خلال علاجهم فى أفضل المراكز الطبية، فضلا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

كفالة اليتيم

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن مبادرة «كفالة صحية» لدعم الطفل اليتيم جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها وخاصة الجانب الصحي ونجحت خلالها فى علاج الألاف من الأطفال الأيتام بمحافظة قنا.

وأشار مدير عام الأورمان، أن الجمعية لديها العديد من الدور لرعاية الأيتام والأيتام المعاقين على مستوى الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم من الأسوياء وذوي الإعاقة، وإن إعاقات الأطفال تتنوع ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، حيث تضم الدار الواحدة طبيبًا مقيمًا، وصيدلية وممرضة، وكفاءات طبية متخصصة في إعاقة وطب الأطفال، وتعمل وفق قواعد تربوية يتم تنفيذها كوجود أمهات بديلات جامعيات يتم تدريبهن على أحدث طرق رعاية الأطفال، وتوفير العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون لهذه الخدمة، والإشراف الكامل على كل ما يقدم للأطفال من طعام ومشروبات وملابس.

وأوضح شعبان أن المواطنين يمكنهم دعم الطفل اليتيم بالتبرع لكفالة صحية بمبلغ 3600 جنيه، أومبلغ 300 جنيه شهريًا، وذلك على أقساط ممتدة لمدة 12شهرا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة صحية للطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.