تجديد حبس سيدة حولت منزلها إلى وكر مخدرات في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس ربة منزل حولت منزلها وكر لترويج المخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازتها لكمية كبيرة من الحشيش وترويجها بمحل سكنها في العامرية بالإسكندرية.

مخدرات بـ 875 ألف جنيه

وكشفت تحريات المباحث بالإسكندرية أنه تم القبض سيدة ربة منزل لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، خلال تواجدها بمحل سكنها للاتجار في المخدرات، وضبط بحوزتها على 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت بـ12.5 كيلوجرام، وقدرت بـ 875 ألف جنيه، ومبلغ مالي وهاتف وطبنجة وعدد طلقات من ذات العيار، وبعد مواجهتها بالمضبوطات اعترفت بحيازتها للمخدرات بقصد الاتجار.

العقوبة تصل للإعدام

وعن العقوبة التي تنتظر المتهمة قال ياسر سيد المحامي بالنقض إن القانون شرع عقوبات مغلظة ورادعة لكل من تسول له نفسه الاتجار وتريج المخدرات، وذلك حسب المادة رقم 34، «أن يعاقب كل من روج أو تاجر في المخدرات داخل حدود الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه».

تفاصيل الواقعة

كانت مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، ضبطت ربة منزل بمنطقة سكنها وعثر بحوزتها على مخدرات قدرت بـ 875 ألف جنيه، وسلاح ناري وعدد طلقات من ذات السلاح، ومبلغ مالي وهاتق، وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة، بحوزتها للمخدرات لترويجها، والمبلغ حصيلة الاتجار، والهاتف لتواصل مع عملائها، والسلاح للدفاع عن نفسها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكانت امرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.