حبس المتهم بالتعدي على شخصين بسلاح أبيض في حلوان

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالتعدي على شخصين في حلوان عن طريق سلاح أبيض «مطواة» 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإصابة العمد، وطلبت سرعة التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغ بإصابة شخصين بجروح متفرقة بالجسم نتيجة مشاجرة ومشادة كلامية وانتقالهما للمستشفي لتلقي العلاج.

وتبين بالتحقيقات أن المتهم سائق مقيم في حلوان قام باستخدام سلاح أبيض «مطواة» بالتعدي على المجني عليهما محدثاً إصابات وقام بالفرار، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وعند ضبطه ومواجهته أقر بارتكابة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة الإصابة العمد

تحدث المحامي حسن شومان عن عقوبة الإصابة والجرح العمد وفقًا لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020، وتحديداً المادة رقم 240 من قانون العقوبات والتي تنص على: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وأضاف « شومان » في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات».