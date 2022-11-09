عرض مشروع رائد لتدوير عبوات المأكولات والمشروبات الكرتونية بـCOP27

داخل المنطقتين الزرقاء والخضراء بمؤتمر المناخ، نموذج مميز حرص أصحابه أن يكونوا جزء من التغيير، ومواجهة شبح التغيرات المناخية، بمشروع رائد لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة للمأكولات والمشروبات، وتحويلها لمنتجات عدة، تحافظ على البيئة، وتساعد في الوصول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال تعاون حكومي للاستفادة من مخلفات المناجات الغذائية الكرتونية.

ومن أرض شرم الشيخ، خلال 4 أيام من القمة، يوم إزالة الكربون، ويوم التأقلم والزراعة، ويوم التنوع البيولوجي، ويوم الحلول، تعرض شركة تتراباك منطقة مصر، خبراتها ورؤيتها، من أجل خفض تأثير قطاع صناعة الأغذية على المناخ، وعلى كوكب الأرض بشكل عام، بهدف رفع وعي الناس حول العالم، بأهم التحديثات والفرص، والدور الذي يجب عليهم القيام به كمستهلكين؛ للإسهام في الحفاظ على المناخ وتحقيق الاستدامة.

التحول تجاه أنظمة غذائية مستدامة

وقال وائل خوري، العضو المنتدب لتتراباك مصر، لـ«الوطن»، إن مجال تصنيع وتعبئة الأغذية يلعب دورًا حيويًا في دعم التحول تجاه أنظمة غذائية مستدامة وتتسم بالمرونة، ولكن هناك العديد من التحديات التي يجب على المجال التغلب عليها، وتعتبر الأنظمة الغذائية، أحد أهم الدوافع الرئيسية للضغوطات على المناخ، إذ ينتج عنها ثلث الانبعاثات الضارة حول العالم، ولذلك يجب على صناع السياسات والشركات، زيادة التعاون في بيئة مبنية على العلوم، لإحداث التغيير في الأنظمة الغذائية، لتصبح أنظمة مستدامة بالكامل.

وتابع: «وقعنا بالفعل اتفاقية مع يونيبورد، الشركة الرائدة في تصنيع الورق المقوى في مصر، لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة للمأكولات والمشروبات باستثمار مشترك، يقدر بنحو 2.5 مليون يورو، وستوفر شركة تتراباك، من خلال خبراتها في العمل، مع موردي حلول إعادة التدوير حول العالم، أحدث التكنولوجيات العالمية في إعادة التدوير للمشروع.

كما عملنا على زيادة أعداد المصانع، التي تعمل في إعادة تدوير العبوات المستخدمة في المشروبات حول العالم، لتصل إلى 170 في 2020، بعد أن كان عددها 40 فقط في عام 2002، وزاد عدد العبوات التي تم تجميعها، ليُعاد تدويرها من 32 مليار في 2010، لتصل إلى 50 مليار في 2021.

تعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة التغيرات المناخية

وتهدف تتراباك، كجزء من مجهوداتها لتحقيق الاستدامة، للتعاون مع العديد من الشركاء في القطاع الحكومي والخاص؛ لتأسيس تحالفات بين المؤسسات والشركات وتضافر الجهود لتطوير عمليات تجميع العبوات الكرتونية المستخدمة للمأكولات والمشروبات وإعادة تدويرها.

وأوضح أنّ غايتهم الاستمرار في استخدام 100% من الورق المقوى للمصنعين في مصر من مصادر معتمدة، وخاضعة للرقابة، من قبل مجلس الإشراف على الغابات.

مواجهة التغيرات المناخية

وفيما يتعلق بمؤتمر قمة المناخ، COP27 قال خوري، إنّ المؤتمر فرصة مهمة بالنسبة للعالم كله، من أجل التعجيل باتخاذ القرارات، والقيام بالإجراءات الحتمية لمعالجة تغير المناخ، والتصدي لحالة الطوارئ المناخية العالمية، وتأتي مشاركة تتراباك، تأكيدا على خططها وأهدافها للحد من الانبعاثات الكربونية، والتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والمحلية، لمواجهة التغير المناخي وتحقيق صفر انبعاثات، وسيكون لدينا جناح في المنطقة الخضراء للتفاعل مع المشاركين.