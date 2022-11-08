ندوة تثقيفية عن «التغيرات المناخية» بمعهد المنيا الثانوي الأزهري للبنات

نظمت لجنة صانعي السلام بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والمنطقة الأزهرية، ندوة تثقيفية لفتيات معهد المنيا الأزهري، عن التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي.

أدار الندوة الشيخ جمال عبد الحميد الوكيل الشرعي بمعهد المنيا الثانوي، تحت إشراف الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس منطقة الأزهر الشريف، وبحضور محسن خالد الوكيل الثقافي بالمنطقة الأزهرية، الدكتور منصور عبد المجيد، الأستاذ بكلية الزراعة، القس بولس نصيف يعقوب ممثل الكنيسة الكاثوليكية، إيمان محمد المهدي عميدة معهد فتيات المنيا الأزهري.

المشاكل المترتبة على التغيرات المناخية

واستعرض الشيخ جمال عبد الحميد، وعضو صانعي السلام، المشكلات المترتبة على التغيرات المناخية، ودور الأفراد في مواجهتها، ودور المؤسسات في مساعدة الدولة للتغلب على تغير المناخ.

وقال «عبد الحميد» إنه ينبغي تعريف الجميع بالتغيرات المناخية التي تمر بها دول العالم، وكيفية التعامل مع هذه التغيرات، بما يساعد على حماية مستقبل هذا الكوكب من الكوارث المترتبة على تغير المناخ.

تكاتف الجهود من أجل نشر قيم التعايش والسلام

واستعرض القس بولس نصيف يعقوب ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا، «دور الأديان في تعزيز السلام»، قائلا: «إننا كممثلين للأديان نلتزم بوجود إطار للتعايش السلمي بين جميع الأديان من خلال إنشاء قناة اتصال على مستوى العالم من أجل تأسيس شعوب تقبل الآخر».

وشدد على أهمية تكاتف الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، مشيدا بجهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا وصانعى السلام، في الاهتمام بقضية التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور منصور عبد المجيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مشددا على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح، وأهمية الندوات التثقيفية عن التغيرات المناخية بالتعاون مع صانعي السلام.