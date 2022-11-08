«نادي الاتحاد.. صفحات من تاريخ زعيم الثغر» أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

أصدرت مكتبة الإسكندرية، الكتاب التذكاري «نادي الاتحاد السكندري.. صفحات من تاريخ زعيم الثغر»، الذي يلقي الضوء على تاريخ رمز من رموز مدينة الإسكندرية الرياضي، وألفه وأعده الدكتور محمود عزت، والمهندس عمرو صبري، وبمراجعة من لجنة توثيق تاريخ النادي، التي ضمت الدكتور محمود عزت، والمهندس عمرو صبري، جاسر شمس، وحازم الرجال، ومحمد جمعة، والمهندس أحمد فتحي.

وزُين وتوّج الكتاب، بمقدمتين للدكتور مصطفى الفقي، ومحمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي.

نادي الاتحاد مدرسة رياضية مصرية سكندرية

كان نادي الاتحاد دومًا طوال تاريخه، مدرسة رياضية مصرية سكندرية، ولعلها كانت أهم هذه المدارس، بما قدَّمه نادي الاتحاد من نماذج أبطال في كل الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وهذا ما يبرزه هذا الكتاب التذكاري، الذي لا يوثق تاريخ مؤسسة رياضية عريقة فحسب، بل مساحة كبيرة من سيرة مصر الرياضية، باعتبار نادي الاتحاد السكندري ثاني أعرق الأندية الرياضية بالإسكندرية، بعد الأولمبي.

وتضيف مكتبة الإسكندرية بذلك، خطوة كبيرة في الجهد المتميز والمهم، الذي تقوم به في توثيق تاريخ أعرق المؤسسات الرياضية من خلال هذا الكتاب، الذي يُعَد عملًا يضم بين صفحاته توثيقًا تاريخيًّا علميًّا لتاريخ نادي الاتحاد السكندري، ودوره في الرياضة المصرية محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا وكذا إنجازاته وبطولاته، وأيضًا أعلامه.

توثيق الذاكرة المصرية

وليس بغريب على مكتبة الإسكندرية، أن تستمر في إثراء المكتبة العربية بالكتب والكتالوجات القيمة من مٌنطلق مسؤوليتها لتوثيق الذاكرة المصرية بمختلف مناحيها؛ الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضًا الرياضية.

وكان من الطبيعي أن يكون نادي الاتحاد السكندري في مقدمة المؤسسات الرياضية التي حرصت مكتبة الإسكندرية على إلقاء الضوء على تاريخه وإنجازاته كرمز رياضي سكندري عريق، فنادي الاتحاد السكندري يُعدّ من أقدم الأندية الرياضية في مصر بل وفي العالم العربي، إذ مرت قرابة 108 أعوام على إنشائه منذ تأسيسه عام 1914.