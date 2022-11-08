انهيار منزل من 4 طوابق في إمبابة.. والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

انهار منذ قليل، منزل مكون من 4 طوابق، بعزبة الصعايدة في منطقة إمبابة بالجيزة، وانتقل رجال الإنقاذ البري والحماية المدنية إلى موقع الحادث، من أجل البحث عن أي شخص أسفل الأنقاض.

بلاغ بانهيار منزل من 4 طوابق في إمبابة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، بانهيار أحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين انهيار المنزل المكون من أرضي و3 طوابق.

وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل، لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أي من المنازل الملاصقة، وجار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.