إصابة ربة منزل وطفل في انهيار جدار منزل قديم بقنا

أصيبت ربة منزل وطفل، اليوم الخميس، إثر سقوط جدار من الطوب اللبن، بجوار محطة بنزين في قرية «هو» بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

منزل قديم

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد سقوط جدار منزل في قرية بمركز نجع حمادي، ما أسفر عن إصابة ربة منزل، 38 عاما، وطفل، 7 أعوام، وجرى نقلهما إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية في نجع حمادي، للوقوف على الحادث، وتبين أن المنزل مبني من الطوب اللبن، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.