انهيار شرفة منزل في الزقازيق دون خسائر بشرية

انهار جزء من شرفة بوحدة سكنية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات بين المارة أو خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وورود إخطار من قسم شرطة ثان الزقازيق، بانهيار جزء من حائط بلكونة بأحد طوابق مبنى سكني مكون من خمسة طوابق بمنطقة القومية بالزقازيق.

انهيار «بلكونة» في منطقة القومية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات، وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالشرقية أن سقوط شرفة المبنى بالشارع لم يسفر عن وقوع إصابات، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لا إصابات بشرية

وهرع الأهالي بالمنطقة المجاورة للعقار السكني نحو الصوت الذي أحدثه انهيار جزء من حائط البلكونة من المنزل، والمكون من خمسة طوابق، أبلغوا شرطة النجدة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات بين المواطنين، فيما أكدت تحريات الأمن أن الانهيار في المبنى لم يلحق الضرر بالممتلكات أو أذى بأشخاص، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.