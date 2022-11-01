إصابة 4 أشخاص في انهيار منزل بالفيوم.. والبحث عن 3 مفقودين تحت الأنقاض

أصيب 4 أشخاص في حادث انهيار منزل قديم متهالك، قبل قليل، في قرية الغرق بحري بنطاق مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، فيما اختفى 3 أشخاص من سكان المنزل تحت الأنقاض، بينما سيطرت حالة من الخوف والفزع على سكان المنازل المجاورة.

وتجمع العشرات من أهالي قرية الغرق بحري حول المنزل المنهار، لمحاولة إنقاذ الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض، كما أبلغوا الشرطة والإسعاف.

بلاغ بانهيار منزل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغاً من نقطة شرطة الغرق، بانهيار منزل في قرية الغرق بحري، وإصابة 4 أشخاص واختفاء 3 تحت الأنقاض.

الشرطة تنتقل للمنزل

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إطسا تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش المباحث، وبرئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى موقع انهيار منزل بقرية الغرق بحري، حيث تبينّ إصابة 4 أشخاص، واختفاء ثلاثة تحت الأنقاض.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى موقع انهيار المنزل، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

جهود مكثفة لاستخراج الآخرين

ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم لإخراج الثلاثة الآخرين من أسفل الأنقاض، فيما جرى انتداب لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة وبيان حالتها، وما إذا كانت آيلة للسقوط من عدمه.

وقال عاشور معوض كشكة، شاهد عيان على انهيار المنزل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّهم سمعوا أصوات صرخات واستغاثات فضلاً عن صوت تكسير وهدم، فهرعوا للخارج وتفاجأوا بانهيار المنزل المجاور وإصابة 4 كانوا متواجدين بالطابق العلوي، بينما اختفى 3 كانوا بالطابق السفلي تحت الأنقاض، فيما قامت الإسعاف بنقل المصابين للمستشفى، ويجري انتشال الثلاثة الآخرين الآن.