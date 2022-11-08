انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب في كفر الشيخ

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبمشاركة 40 شاب وفتاة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عام، والتى تستمر حتى غداً الأربعاء بقاعة التعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إكساب الشباب المهارات القيادية

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن أهداف البرنامج التدريبي تتلخص في إكساب الشباب المهارات القيادية والحياتية مثل مهارة القيادة، وفن كتابة السيرة الذاتية، وفنون الاتيكيت فى المقابلات الشخصية لاجتيازها بنجاح مما يؤهلهم لسوق العمل.

تنمية المهارات بالدورات التدريبية

وأشار «محروس»، إلى أن سوق العمل يشهد منافسة شرسة، وتعمل وزارة الشباب والرياضة على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بالدورات التدريبية المتخصصة التي تمنحهم استيعاب التغيرات في سوق العمل، ويصبح لديهم القدر اللازم من المرونة للتعامل مع التطور المستمر به، والسعي نحو التميز لاقتناص الفرصة المناسبة.

قدم أولى جلسات الدورة التدريبية لتنمية مهارات الشباب لإعداد القيادات وتأهيلهم لسوق العمل بشباب كفر الشيخ المدرب أيمن جميل، مدرب بوزارة الشباب والرياضة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذى محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وتنفيذ فريق العمل بالإدارة.