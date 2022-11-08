مدير «الأهرام للدراسات»: الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في إهمال قضية المناخ

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العالم بعد تجربة الأزمة الروسية الأوكرانية، أدرك أن هناك تحدٍ حقيقي، وأن على العالم إعادة النظر في كثير من السياسات، بما فيها السياسات الدولية وسياسات الدول الكبرى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «قبل الأزمة كان هاك اهتمام بقضية المناخ، وإدراك لأهمية التحول للطاقة النظيفة، باعتبار أن هذه أحد المداخل والشروط الأساسية لمعالجة قضية التغيرات المناخية، لكن بمجيئ الحرب، وجائحة كورونا دفعت العالم إلى إهمال قضية تغير المناخ، وإهمال إلى حد ما محاور العمل وأهمها التحول للطاقة النظيفة، والآن المجتمع خلال العام الأخير تحديدا كان هناك عدد من الظواهر المناخية المهمة، إلا أن إهمال هذه القضية يمثل خطرا حقيقيا وداهما، وإعادة النظر إلى هذه المسألة وإعطائها الاعتبار مسألة مهمة».

وتابع أن المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة، عمل من خلال خطط معلنة، للتعامل مع قضية التغيرات المناخية والالتزامات الطوعية، والمقررة بموجب الاتفاقيات الخاصة بتغيرات المناخ، لكن التنفيذ لم يكن على مستوى التحدي.

واستطرد أن المجتمع الدولي، أدرك خطورة المسألة وأهمية أن يعقد في مصر به رسالة مهمة، ومصر ليست فقط جزء من هذا الجدال، والمشروع العالمي للتعامل مع هذه القضية، لكن الأهم أن مصر أصبحت ملفتة للمجتمع الدولي، بتجربتها الخاصة، لذلك توافق المجتمع الدولي على عقد الدوره هنا في مصر، كما أن كلمة الرئيس السيسي، وضعت المجتمع أمام مسؤولياته.