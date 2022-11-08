«التنسيقية» في جلسة الحوار الوطني بمطروح: نسعى لعودة المجالس المحلية

قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي تنظمه التنسيقية في مدينة مرسى مطروح وعقد بقاعه المؤتمرات بمجلس العمد والمشايخ بحضور شباب مطروح ولفيف من ممثلي الأحزاب السياسيين، وبعض عائلات مطروح، إن المجالس المحلية مهمة ولها دور كبير خاصة في مراقبة الصرف على المشروعات في المحليات وفي مجالس المدن والمحافظات المختلفة على مستوى مصر والدوله تهتم بها اهتمام شديد ونسعى لعودتها.

وأضاف «نجاتي» خلال مؤتمر الحوار الوطني، أننا كنواب نبذل جهودا كبيرة على مدار العامين الماضيين لسن قانون جديد ينظم العملية الانتخابية للمجالس المحلية من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ وسيتم قريبا خروج بعض التشريعات إلى النور وذلك لعودة المجالس المحلية مرة أخرى لما لها من دور كبير نعرفه جيدا خاصة في المحافظات.

حصر مشاكل مطروح

وأكد النائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب خلال فعاليات الحوار الوطني على القيام بحصر جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه المجتمع في مراكز ومدن وقرى مطروح ورفع تقرير شامل إلى اللجنة العليا المسؤولة عن الحوار الوطني وذلك لإيجاد حلول لجميع هذه المشكلات.

وأوضح «ترك» خلال جلسه الحوار الوطني، أن مشكلات محافظة مطروح بسيطة واستمعنا لمختلف أبناء محافظة مطروح من مراكز السلوم والعالمين والضبعة ومرسى مطروح وسيوه وجميع المشكلات لها حلول.

مناقشة مشكلات مطروح

وناقش الحوار الوطني اليوم الثلاثاء العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع المطروحي وطلب عدل جعفر من أهالي مطروح بإيجاد حلول لملف الصحة والتعليم خاصه في ظل وجود عجز في الأطباء في مختلف الكوادر الطبية في مختلف مستشفيات محافظة مطروح بالإضافه إلى وجود عجز في المعلمين في العديد من التخصصات.

كما طالب خالد القناشي من أهالي مطروح بحل مشكلة تقنين أراضي وضع اليد خاصة وضع اليد المستقر والبيوت المقامة عليها والتي يسكنها أهالي مطروح على مر التاريخ من خلال رسوم بسيطة وإجراءات سريعة.